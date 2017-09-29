بحضور محافظ أملج ومدير صحة تبوك.. الشبحة تحتفل باليوم الوطني 87 بمسيرة سيارات وخيول وحفل أبهج الجميع

شهد مركز الشبحة شرق محافظة أملج احتفالات كبيرة وفعاليات متعددة أطلقتها لجنة التنمية السياحية بالشبحة بالتعاون مع البلدية، توافقاً مع الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وعاشت الشبحة ليلة وطنية رسم فيها أهالي المركز رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.

وتنوعت الفعاليات من بعد صلاة العصر وحتى وقت متأخر من الليل، وتم خلال فترة العصر توزيع الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمركز، وأصبحت سماء الشبحة مضيئة بألوان شعار الوطن فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.

وبدأت بالمسيرة الوطنية شاركت فيها جميع الجهات الأمنية بالتعاون مع عدد من الهجانه والخيالة ، وجابت مركبه كبيره شوارع الشبحة متزينة بأللوان الوطن وحامله مسؤولي واهالي الشبحة على حد سواء. وانطلقت المركبه من منتصف الاسواق المركزية بالشبحة وصولاً الي مقر المركز الحضاري للاحتفالات وبمشاركة الهجانة والخيالة التي اضفت مزيدا من المتعة على أداء هذه الفقرة المميزة.