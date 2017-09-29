بحضور محافظ أملج ومدير صحة تبوك.. الشبحة تحتفل باليوم الوطني 87 بمسيرة سيارات وخيول وحفل أبهج الجميع

شهد مركز الشبحة شرق محافظة أملج احتفالات كبيرة وفعاليات متعددة أطلقتها لجنة التنمية السياحية بالشبحة بالتعاون مع البلدية، توافقاً مع الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
وعاشت الشبحة ليلة وطنية رسم فيها أهالي المركز رسائل الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن وقادته.
وتنوعت الفعاليات من بعد صلاة العصر وحتى وقت متأخر من الليل، وتم خلال فترة العصر توزيع الهدايا التذكارية والأوشحة الوطنية والأعلام السعودية في الطرق الرئيسة بالمركز، وأصبحت سماء الشبحة مضيئة بألوان شعار الوطن فامتزج اللونان الأبيض والأخضر في السماء، مع أصوات الأناشيد والشيلات الوطنية، وهتافات الجمهور.
وبدأت بالمسيرة الوطنية شاركت فيها جميع الجهات الأمنية بالتعاون مع عدد من الهجانه والخيالة ، وجابت مركبه كبيره شوارع الشبحة متزينة بأللوان الوطن وحامله مسؤولي واهالي الشبحة على حد سواء. وانطلقت المركبه من منتصف الاسواق المركزية بالشبحة وصولاً الي مقر المركز الحضاري للاحتفالات وبمشاركة الهجانة والخيالة التي اضفت مزيدا من المتعة على أداء هذه الفقرة المميزة.
بعدها بدأ الاحتفال باليوم الوطني وتضمن برنامج الحفل بفقرات متنوعة حضرها محافظ املج زياد البازعي ومدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي ورئيس بلدية الشبحة سعيد السعيد ومدير القطاع الصحي بأملج عبدالله الفايدي ومشايخ القبائل والأعيان وجمع غفير من الأهالي، وبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم وفقرات إنشادية ومرئية وشعراء وابريت تعبر عن اليوم الوطني ومنجزات خادم الحرمين الشريفين تلا ذلك كلمة لرئيس مركز الشبحة محمد الجهني الذي تحدث عن دور المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في جمع شتات الأمة وتوحيد المملكة على كلمة التوحيد وسار على نهجه أبناؤه الأوفياء من بعده وماتنعم به المملكة وشعبها من نعم الأمن والأمان ورغد العيش والمكانة العظمى للمملكة بين الدول العظمى كما قدم بالحفل العديد من القصائد الوطنية -فصحى ونبطي- عبرت عن توحيد المملكة والولاء والطاعة للقيادة ثم قدمت العرضة السعودية وفنون شعبية أخرى شارك بها الجميع ونالت إعجاب الحضور. وفي الختام تم تكريم جوال منطقة تبوك.
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