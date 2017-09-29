11 مؤشراً على الإصابة بسرطان الكلى لا يجب أن تتجاهلها!

رغم أنه يعد رقم 12 على قائمة السرطانات الأكثر شيوعا في العالم إلا أننا لا نسمع كثيرا عن سرطان الكلى.

ويشمل سرطان الكلى الذي يصعب تشخيصه خاصة في مراحله الأولى، سرطان الخلايا الكلوية أي الكلى بأكملها، وسرطان الحوض الكلوي.

وإليكم فيما يلي 11 مؤشراً على الإصابة بسرطان الكلى والتي تعد من أهم أعضاء جسم الإنسان، حيث تعمل على تنقيته من السموم والفضلات عن طريق طردها من الجسم في البول، حسب ما جاء في موقع “ديلي هيلث” المعني بالصحة:

1 – وجود دماء في البول

عادة لا يسهل تشخيص سرطان الكلى في مراحله الأولى، إنما وجود دماء في البول يعد مؤشراً على خطر الإصابة بمشكلة جدية في الكلى وقد يكون السرطان أحد الاحتمالات، لذا ينصح بعدم التردد في استشارة الطبيب حال استمرار وجود هذه الدماء لأكثر من أسبوع.

2 – آلام أسفل الظهر

قد ترتبط آلام أسفل الظهر بمشكلة ما في الكليتين المتواجدتين على جانبي العمود الفقري، لذا ينصح باستشارة الطبيب في هذه الحالة.

3 – متلازمة التعب

هناك العديد من الأسباب المحتملة لمتلازمة التعب من بينها الإجهاد وعدم النوم وغيرها، لكن الأمر يتعلق في بعض الأحيان بالإصابة بالسرطان، فالتعب المرتبط بالسرطان يكون عبارة عن وهن ونقص شديد في الطاقة، وهو يختلف عن النعاس الطبيعي الذي يعاني منه الأصحاء عند التعرض للإجهاد والذي سرعان ما يختفي بعد النوم بشكل جيد.

4 – خسارة الوزن بشكل مفاجئ

رغم أن فقدان الوزن المفاجئ قد يكون سببه بسيطاً مثل التوتر أو الإجهاد، إلا أنه في حال وجود أية مشكلة في الكلى فهذا قد يكون مرتبطا بمشاكل الأيض والامتصاص، ما قد يؤدي إلى فقدان الشهية وخسارة الوزن المفاجئة، حيث تلعب الكليتان دورا هاما في عمليات الأيض، وامتصاص المواد في الجسم.

5 – ارتفاع مستويات الكالسيوم بالدم

كما ذكرنا سالفاً، فإن أعراض سرطان الكلى لا تظهر في كثير من الأحيان مع بداية المرض، ومؤشرات سرطان الكلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، والذي لا تظهره اختبارات الدم التقليدية والدورية.

6 – تورم أحد الجانبين

يؤدي وجود ورم في الكلى إلى دفع العضلات والنسيج الضام للخارج، ما يؤدي إلى تورم ملحوظ في أحد الجانبين حول قاعدة القفص الصدري في منتصف إلى أسفل الظهر أو في البطن.

7 – الحمى المستمرة أو المتكررة

ليس بالضرورة أن تكون الحمى دلالة على سرطان الكلى فهي عرض لأمراض كثيرة، لكنها في الوقت نفسه مؤشر مباشر لهذا النوع من السرطانات خاصة إن كانت مستمرة أو متكررة بكثرة، لذا ينصح باستشارة الطبيب حال حدوث ذلك.

8 – تورم الأطراف

يعد التورم الناجم عن تراكم السوائل في أنسجة الجسم، خاصة الأطراف، من أعراض سرطان الكلى، حيث يسبب ضعف وظائف الكلى احتفاظ الجسم بالصوديوم الذي تتخلص منه عادة الكلى، ما يتسبب في احتفاظ الجسم بالماء.

9 – ارتفاع ضغط الدم

خلصت أبحاث حديثة إلى وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم والإصابة بسرطان الخلايا الكلوية. وفي دراسة أجريت عام 2009، ثبت أن 79.3% من المصابين بسرطان الكلى يعانون أيضا من ارتفاع ضغط الدم، وهو الأمر الذي اعتقد الباحثون على إثره أن سرطان الخلايا الكلوية يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم.

10 – فقر الدم

من منطلق أن الكلى تلعب دورا هاما في عملية إنتاج خلايا الدم الحمراء، فإن فقر الدم يمكن أن يكون أحد الأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بسرطان الكلى أو حتى مشاكل بالكلى.

11 – فقدان الشهية

بالإضافة إلى الشعور بالتعب، فإن أمراض الكلى يمكن أن تسبب البولينا (تراكم السموم في الدم)، والتي قد يصاحبها شعور بالغثيان وميل للتقيؤ، الأمر الذي يتلاشى معه الشعور بالجوع.