 “النقل”: 220 ألف سعودي يقودون سيارات الأجرة الخاصة بتطبيقات الجوال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“النقل”: 220 ألف سعودي يقودون سيارات الأجرة الخاصة بتطبيقات الجوال

“النقل”: 220 ألف سعودي يقودون سيارات الأجرة الخاصة بتطبيقات الجوال
المناطق - الرياض

ذكرت وزارة النقل أن عدد السعوديين العاملين في مهنة سائق لدى شركات تطبيقات مركبات الأجرة، بلغ نحو 220 ألف شاب.

وأوضحت الوزارة أن عدد قائدي مركبات الأجرة من المواطنين في الرياض بلغ بنسبة 33 %، وفي مكة المكرمة نسبة 31 %، فيما حلت الشرقية في المركز الثالث بنسبة 15 %.

وأقرَّ وزير النقل سليمان الحمدان، بمعاناة قطاع النقل العام في المملكة طويلاً؛ لضعف التشريع والرقابة وتوظيف التقنية، لافتاً إلى أن جهود هيئة النقل العام ستسهم في خلق فرص كبيرة للتوظيف والتوطين.

من جانبه، أشار رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، خلال حفل تدشين منصة “وصل” الإلكترونية أمس الخميس، إلى أن توظيف التقنية يمثل أولوية لدى الهيئة، مبيناً أن المنصة أطلقت لاتاحة الرقابة والتتبع، الأمر الذي يكفل فرصاً هائلة لتوطين قطاع النقل البري.

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