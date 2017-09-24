 سحب ممطرة على الطائف وجازان وعسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سحب ممطرة على الطائف وجازان وعسير والباحة

سحب ممطرة على الطائف وجازان وعسير والباحة
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف ، جازان ، عسير ، الباحة في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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