تنفيذ القصاص في أحد الجناة قتل مواطناً في سكاكا

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة الجوف فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الآية

أقدم / حمدان بن سمر بن عجران الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل / عطية بن عشوي بن فريح الرويلي – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما .

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً مؤجلا تنفيذه لحين بلوغ القاصرين من ورثة القتيل وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم بلوغ القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / حمدان بن سمر بن عجران الرويلي – سعودي الجنسية – اليوم الجمعة 9 / 1 / 1439هـ في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يعتدي على الأمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .