محلل اقتصادي : لا يمكن حدوث تغير بشركات التأمين بسبب قيادة المرأة للسيارة

‏ بين المحلل الاقتصادي عبدالخالق علي بأنه لا يتوقع ان يحدث تغيير كبير فيما يتعلق بشركات التأمين ، مضيفا قيادة المرأة للسيارة لن يكون بالحجم الذي يشكل فارقا في اعداد السيارات لان غالب المجتمع لن يندفع في السماح بقيادة المرأة ولن المرأة التي ستقود السيارة في الغالب ستكون بديلا لسائق موجود اَي مجرد احلال سائق لا زيادة في إعداد السيارات ، مؤكدا على الذي بسببه أتوقع ان شركات التأمين لن يحدث لها تغير كبير في جانب التعويضات ، فلا أتوقع ان تكون المرأة السعودية أسوأ من السائقين الأجانب الذي يأتون ولا يفقهون شيئا عن السيارات والقيادة بل ان بعضهم لم يركبها الا هنا مع ذلك تعلموا وهم يملأون شوارعنا الان ، لذلك لا أظن ان تكون حوادث السيارات اكثر بسبب قيادة المرأة وبالتالي التعويضات .