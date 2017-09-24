 للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود محلل اقتصادي : لا يمكن حدوث تغير بشركات التأمين بسبب قيادة المرأة للسيارة الشؤون الإسلامية تنظم دورة تدريبية في المسابقة الأوربية الـ 24 في كرواتيا لحفظ القرآن الكريم المملكة تصنّع 44% من أسمدة العالم تنفيذ القصاص في أحد الجناة قتل مواطناً في سكاكا سحب ممطرة على الطائف وجازان وعسير والباحة جوتيريش: العنف في ميانمار ضد الروهينجا يشكل كابوسا إنسانيا “النقل”: 220 ألف سعودي يقودون سيارات الأجرة الخاصة بتطبيقات الجوال قوات الاحتلال تغلق الأراضي الفلسطينية بالكامل الأمم المتحدة وواشنطن تعرضان التوسط بين بغداد وأربيل 11 مؤشراً على الإصابة بسرطان الكلى لا يجب أن تتجاهلها! ارتكب جرائم التعذيب والتصفية.. هيومان رايتس: القوات العراقية أساءت حين استعانت بالحشد

للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

المناطق - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر وظائف أكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (معيد) وترغب في شغلها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل في جهات بالجامعة وفرع الجامعة في المزاحمية بعدد من التخصصات في الكليات والأقسام التالية:

– كلية إدارة الأعمال
– كلية الآداب
– كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة
– كلية التمريض
– كلية الحقوق والعلوم السياسية
– كلية الطب
– كلية العلوم
– كلية اللغات والترجمة
– كلية طب الأسنان
– علوم الرياضة والنشاط البدني
– كلية الهندسة فرع المزاحمية
– كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمزاحمية
– كلية إدارة الأعمال فرع المزاحمية

تفاصيل ومسميات الوظائف والتخصصات المطلوبة

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين اعتباراً من اليوم الإثنين 1439/1/5هـ حتى يوم الإثنين الموافق 1439/1/19هـ.

تفاصيل أكثر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>