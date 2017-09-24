للرجال والنساء.. وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود

أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر وظائف أكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (معيد) وترغب في شغلها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك للعمل في جهات بالجامعة وفرع الجامعة في المزاحمية بعدد من التخصصات في الكليات والأقسام التالية:

– كلية إدارة الأعمال

– كلية الآداب

– كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

– كلية التمريض

– كلية الحقوق والعلوم السياسية

– كلية الطب

– كلية العلوم

– كلية اللغات والترجمة

– كلية طب الأسنان

– علوم الرياضة والنشاط البدني

– كلية الهندسة فرع المزاحمية

– كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمزاحمية

– كلية إدارة الأعمال فرع المزاحمية

تفاصيل ومسميات الوظائف والتخصصات المطلوبة

وأشارت إلى أن التقديم عن طريق موقع عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين اعتباراً من اليوم الإثنين 1439/1/5هـ حتى يوم الإثنين الموافق 1439/1/19هـ.

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