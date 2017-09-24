 60 قتيلا من مسلمي الروهينجا في مأساة جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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60 قتيلا من مسلمي الروهينجا في مأساة جديدة

60 قتيلا من مسلمي الروهينجا في مأساة جديدة
المناطق - الرياض

رجحت المنظمة الدولية للهجرة أن تكون حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش الخميس، بلغت 60 قتيلا.

وقال المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، جويل ميلمان، للصحفيين في جنيف: “تأكد مقتل 23 شخصا، وهناك 40 مفقودون يرجح إنهم غرقوا”، في اشارة الى الحادث الذي وقع الخميس.

وأضاف ميلمان: “الحصيلة الإجمالية يرجح أن تبلغ 60 قتيلا”، بعدما كانت حصيلة سابقة تشير إلى مقتل 19 شخصا.

ولجأ حوالى 380 ألف من الروهينغا إلى بنغلادش منذ نهاية أغسطس، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ولا يزال هناك الآلاف على الطرق هربا من حملة قمع أطلقها الجيش، بعد هجمات نفذها جيش إنقاذ روهينغا أراكان على مراكز شرطة في نهاية أغسطس.

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