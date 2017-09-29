برشلونة يحقق رقما لم يحدث منذ 17 عاما

رغم الانتقادات التي واجهها نادي برشلونة الإسباني قبل بداية الموسم، بسبب الفشل في إتمام صفقات كبيرة تعوض رحيل النجم نيمار، إلا أن النادي الكتالوني حقق رقما قياسيا غير متوقع حتى الآن.

ولم يستقبل برشلونة سوى هدفين في 8 مباريات منذ انطلاق بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعود المرة الأخيرة التي استطاع فيها برشلونة الحفاظ على سجل دفاعي مماثل، إلى موسم 2002، وفق ما أوردت صحيفة “ماركا”.

وتكون خط الدفاع وقتها من اللاعبين سيرغي، وكارلس بويول، وفيليب كوكو، وفيليب كرستنفال، وفرانك دي بور، وباتريك أندرسن.

واستقبلت شباك برشلونة هدفين فقط أمام خيتافي وإيبار، ولم تهتز شباكه في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، ما يعني ظهور برشلونة بشكل متماسك دفاعيا تحت قيادة المدرب الجديد إرنستو فالفيردي.

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد بعد 6 جولات.