 سعوديات يمارسن قيادة السيارات منذ 20 عاماً بأرامكو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سعوديات يمارسن قيادة السيارات منذ 20 عاماً بأرامكو

سعوديات يمارسن قيادة السيارات منذ 20 عاماً بأرامكو
المناطق - بريدة

تمارس العديد من السيدات السعوديات قيادة السيارة بمهنية واحترافية عالية ، في الحي السكني التابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية منذ أكثر من 20 عاماً ، ملتزمات بقواعد وقوانين السير والسلامة المرورية ، بعد الدخول لمركز تدريب تعليم القيادة للنساء التابع للشركة ، وذلك برفقة الزوج وسط ساحة متكاملة ، واجتياز اختبار القيادة ، حيث تمتلك العديد من السيدات السعوديات المركبات ، ويقمن بإنهاء متطلباتهن وقضاء حوائجهن ومستلزماتهن اليومية والتنقل بين مواقع الخدمات المقدمة داخل الحي الذي يقطنه العديد من الأسر السعودية ، الذين يعيشون حياتهم اليومية بكل يسر وسهولة.

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