سعوديات يمارسن قيادة السيارات منذ 20 عاماً بأرامكو

تمارس العديد من السيدات السعوديات قيادة السيارة بمهنية واحترافية عالية ، في الحي السكني التابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية منذ أكثر من 20 عاماً ، ملتزمات بقواعد وقوانين السير والسلامة المرورية ، بعد الدخول لمركز تدريب تعليم القيادة للنساء التابع للشركة ، وذلك برفقة الزوج وسط ساحة متكاملة ، واجتياز اختبار القيادة ، حيث تمتلك العديد من السيدات السعوديات المركبات ، ويقمن بإنهاء متطلباتهن وقضاء حوائجهن ومستلزماتهن اليومية والتنقل بين مواقع الخدمات المقدمة داخل الحي الذي يقطنه العديد من الأسر السعودية ، الذين يعيشون حياتهم اليومية بكل يسر وسهولة.