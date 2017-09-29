وزير النقل: توطين ٢٢٠ ألف وظيفة لقائدي مركبات الأجرة بالتطبيقات

كشف وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام سليمان بن عبدالله الحمدان ، عن اشتغال ٢٢٠ ألف شاب سعودي في تقديم خدمة النقل بالأجرة عبر التطبيقات ، وسجلت أعلى نسبة تشغيل من قبل قائدي المركبات بالأجرة في الرياض بواقع ٣٣٪ ، بينما حلت منطقة مكة المكرمة ثانية بنسبة ٣١٪‏ فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثة في أعلى نسب التشغيل بواقع ١٥،٣٪.

وأكد الحمدان أن الشراكة الناجحة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة أحال هذا الهدف، وهو إنشاء وتشغيل منصة، من مجرد فكرة واقتراح قبل عام إلى واقع مشهود وملموس ، مضيفاً إن قطاع النقل العام عانى طويلا في الماضي من ضعف التشريع والرقابة وتوظيف التقنية، وأشاد بدور هيئة النقل العام في تحقيق هذه النقلة النوعية التي ساهمت مباشرة في إنقاذ هذا القطاع الحيوي الهام، وخلق فرصا كبيرة للتوظيف والتوطين من خلال الكفاءات السعودية التي أثبتت جدارة واعتمادية حققت أعلى معدلات الرضا.

جاء ذلك خلال رعايته حفل هيئة النقل العام بمناسبة تدشين منصة “وصل” الإلكترونية أمس في الرياض.