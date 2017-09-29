محافظة القرى: تستعد للاحتفال باليوم الوطني بحزمة من الفعاليات والبرامج مساء يوم الأحد القادم

أوضح محافظ القرى الأستاذ خالد بن عبدالله العبيلان انه تقرر موعد إقامة احتفال محافظة القرى باليوم الوطني مساء يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء ء الموافق 11محرم 1439هـ ، في ملعب بلدية معشوقة بمركز بيده .

وقال بان احتفالية اليوم الوطني تضم برنامجا خطابيا ثقافيا منوعا يبرز مكانة هذه البلاد ودورموحدها وأبنائه في تأسيس وبناء هذا الوطن الشامخ, بالإضافة إلى تنفيذ برامج مصاحبة لجميع فئات المجتمع.

وتابع محافظ القرى بانه سوف سيشهد انطلاقة لمسيرة وطنية تشارك فيها جميع الإدارات والجهات الحكومية والمسؤولون والأهالي بالمحافظة، فيما تشارك لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بالعديد من الفعاليات الوطنية، من أمسيات شعريه ولوحات فنيه واوبريت والعرضة السعودية.

وشدد محافظ القرى , على أهمية تكثيف العمل والتنسيق بين جميع الجهات واللجان للخروج باحتفال مميز, مؤكدا حرص صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميرمنطقة الباحة على إبراز هذه المناسبة كما ينبغي وتقديم برامج نوعية تظهر مقدرات هذا الوطن وتزيد الانتماء وتظهر هذا التلاحم بين القيادة والشعب