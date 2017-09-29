 صورة لوثيقة زواج حديثة تحوي شرطاً بشراء سيارة للعروس وتمكينها من القيادة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صورة لوثيقة زواج حديثة تحوي شرطاً بشراء سيارة للعروس وتمكينها من القيادة

صورة لوثيقة زواج حديثة تحوي شرطاً بشراء سيارة للعروس وتمكينها من القيادة
المناطق - متابعات

أظهرت صورة متداولة لوثيقة عقد زواج حديث تضمنها شرطاً بإلزام الزوج بشراء سيارة موديل 2017 للعروس مع تمكينها من القيادة، وذلك بعد أيام من صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة.

وبّينت الصورة وثيقة الزواج وقد أدرجت فيها عدة شروط في مقدمتها بيت مستقل للزوجة وسيارة باسمها موديل 2017، إلى جانب تمكينها من إكمال دراستها الجامعية، وعدم منعها من الوظيفة أو قيادة السيارة.

وأثارت الصورة جدلاً بين متداوليها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعضهم أن الأمر طبيعي وحق مشروع للزوجة، فيما رأى آخرون أن الشروط مبالغ فيها.

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