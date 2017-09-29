 بيسكوف : الملك سلمان سيزور موسكو في أكتوبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بيسكوف : الملك سلمان سيزور موسكو في أكتوبر

بيسكوف : الملك سلمان سيزور موسكو في أكتوبر
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيزور موسكو خلال الأيام العشر الأولى من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مشيراً إلى أن الكرملين يستعد لهذه الزيارة.

وقال بيسكوف للصحافيين: “سيكون ذلك خلال الأيام العشر الأولى من أكتوبر، وسنعلن عن الموعد المحدد، ويتم حالياً التحضير للزيارة، التحضيرات تدخل مرحلتها الأخيرة”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار المتحدث الصحافي إلى أن الكرملين يعول على أن “هذه الزيارة ستعطي دفعة قوية جديدة لتطور العلاقات الثنائية، وذلك لأن إمكانيات علاقاتنا أكبر بكثير من الوضع الراهن، ونريد تعزيز حوارنا بكافة السبل”.

وكان سفير السعودية لدى روسيا عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي، أكد في نهاية يوليو (تموز) الماضي، أن زيارة الملك سلمان إلى موسكو المرتقبة ستثمر عن التوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين يجري التحضير لها الآن.

يذكر أيضاً أن روسيا والسعودية تنسقان خطواتهما بشكل مثمر في سوق النفط العالمية لتحقيق إعادة الاستقرار فيها، ناهيك عن التعاون في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد.

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