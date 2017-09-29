42 ألف منها بالقصيم .. مليونا موظفة “سعودية” وحجم الانفاق على “النقل” 30 مليار

كشفت إحصائيات حديثة أن عدد العاملات في القطاعين العام والخاص قفز الى مليوني موظفة خلال الربع الأول من عام 2017 حيث بلغ عدد السعوديات 1.017.080 مليون موظفة فيما بلغ عدد الموظفات غير السعوديات 991.153 ألف موظفة.

وأوضحت الاحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء تصدر منطقة الرياض النسبة العظمى من إجمالي عدد الموظفات “السعوديات” 392.974 موظفة ، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 218.665 ألف موظفة ، ثم المنطقة الشرقية بعدد 133.650 ألف موظفة ، وعسير 56.893 ألف موظفة ، والمدينة المنورة 47.226 موظفة ، والقصيم 42.766 موظفة ، فيما توزعت بقية العدد على 7 مناطق.

وكشف رئيس لجنة الأجرة العامة في غرفة جدة محمد القحطاني عن أن حجم إنفاق الموظفات اللائي يبلغ عددهن أكثر من مليوني موظفة طبقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء اكثر من 30 مليار ريال سنوياً ، اذ تم اقتطاع مبلغ 1400 ريال من الراتب المستحق لكل موظفة ، مشيراً الى أن محرك النقل العام في المناطق هو النساء السعوديات وغير السعوديات وذلك بنسبة تتجاوز 70% من ركاب مركبات النقل في المناطق السعودية.