اختصرت 1400 موعد في 4 ساعات بزيارة واحدة .. “سعود الطبية” ترسم خارطة جراحة مرضى السمنة

بدأت مدينة الملك سعود الطبية استحداث البرنامج الشامل لدعم المواعيد الطويلة في بعض التخصصات ، وهو يضم مجموعة من المتخصصين من كوادر طبية وإدارية ويقدم كافة خدمات العيادات في زيارة واحدة في مدة لا تتجاوز 4 ساعات خلال الفترة المسائية .

واستقبلت المدينة على مدار يومين أكثر من (200) مريض من مختلف مناطق المملكة ممن يعانون من السمنة ، واختصرت 1400 مراجعة ، في 200 موعد حيث تمت معاينتهم من قبل فريق طبي متعدد التخصصات يتضمن أطباء، وأخصائيين التغذية و النفسية والأشعة وأطباء الجراحة في موقع واحد .

وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور هيثم الفلاح أنه تم التواصل مع مجموعة من المرضى المسجلين في مركز جراحة السمنة بالمدينة من مختلف مناطق المملكة وصل عددهم إلى 200 مريض حيث أُجريت لهم كافة الفحوصات والإختبارات اللازمة، وتم تقسيم المرضى على مدار يومين 100 مريض في كل يوم وكانت الفترة من 4 الى 9 مساءً.

وتابع د.الفلاح تصريحه قائلاً: تمكن هؤلاء المرضى من إكمال جميع فحوصاتهم بزيارة واحدة للمركز وبأقل من (5) ساعات، على عكس ما كان يتم بالسابق من تعدد الزيارات للمدينة وعلى مدى أشهر.

وأشار د.الفلاح إلى أن المبادرة تسهم في دخول عمليات جراحة السمنة بشكل أسرع وأسهل وفترة انتظار أقل .

وعن خطوة فريق العمل الشامل، هل سيعمل بها بشكل مستمر أكد د. الفلاح أنها ستكون ثقافة ونهج بمدينة الملك سعود الطبية للبحث المستمر عن حلول مبتكرة مبنية على مبادرات لتوحيد كوادرنا وقدراتنا لخدمة المرضى في أسهل الطرق وأسرعها .

ولفت د.الفلاح إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية أوضحت أن المملكة العربية السعودية من أعلى النسب بمرضى السمنة بنسبة ( 33% ) للسمنة ، و (17% ) مرضى سكر .

ونوه د.الفلاح بأن مرضى السمنة هم في خطر الإصابة بأمراض عديدة نتيجة للسمنة، منها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والأوعية الدموية و أمراض العمود الفقري.

وقال: وفي ظل هذه النسب المخيفة نبحث على حلول ذات تأثير مباشر على المرضى أولاً، وعلى نظام الرعاية الأولية بشكل عام، وهناك عدد كبير من المرضى يواجهون تحديات كثيرة بسبب مرضهم والذي يتطلب زيارة لعدة تخصصات.

وأفاد د.الفلاح بأن المدينة تسعى لإيجاد حل جذري يقلل من الوقت وبطريقة فعالة للحصول على التشخيص والعلاج بوقت قصير.

يذكر بأن مركز جراحات السمنة حصل على نتائج أولية لرضا المرضى بنسبة 96%، وذلك لجهوده الكبيرة بمحاربة السمنة، تماشياً مع توجهات وزارة الصحة، والتي تعمل على تحديد أسباب السمنة وتقديم المبادرات الوقائية للوصول إلى أعلى معايير العناية المطلوبة، ليواكب برنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى تخفيض نسبة السمنة بحلول عام 2020.

كما حصل المركز على الاعتماد الدولي كمركز رعاية متميز في عمليات جراحة السمنة.