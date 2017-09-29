تعليم عسير يطلق برنامجاً مهارياً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

تنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الأحد المقبل ، برنامجاً مهارياً ، لتدريب المعلمين والمعلمات الجدد ، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ” بنين ـ بنات ” ، وإدارة التدريب التربوي ” بنين ـ بنات ” ، وإدارة شؤون المعلمين ” بنين ـ بنات ” ، والعلاقات العامة ” بنين -بنات”، لمدة خمسة أيام .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان، أن البرنامج يستهدف نحو” 77″معلماً و”161″ معلمة ، و يتضمن عدداً من ورش العمل ، والحلقات التدريبية التي تتعلق بالمهارات الأساسية للمعلم الجديد ، إضافة إلى تنفيذ برنامج يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد، لمعلمين ومعلمات متميزين في عدد من المدارس ، بهدف إثراء خبراتهم .