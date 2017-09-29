 تعليم عسير يطلق برنامجاً مهارياً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم عسير يطلق برنامجاً مهارياً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

تعليم عسير يطلق برنامجاً مهارياً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد
المناطق - أبها

تنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الأحد المقبل ، برنامجاً مهارياً ،  لتدريب المعلمين والمعلمات الجدد  ، والذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي ” بنين ـ بنات ” ، وإدارة التدريب التربوي ” بنين ـ بنات ” ، وإدارة شؤون المعلمين ” بنين ـ بنات ”  ، والعلاقات العامة ” بنين -بنات”، لمدة خمسة أيام .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة  الأستاذ جلوي آل كركمان، أن البرنامج يستهدف نحو” 77″معلماً و”161″ معلمة ، و يتضمن عدداً من ورش العمل ، والحلقات التدريبية التي تتعلق بالمهارات الأساسية للمعلم الجديد ، إضافة إلى تنفيذ برنامج  يعنى بملازمة المعلمين والمعلمات الجدد، لمعلمين  ومعلمات متميزين في عدد من المدارس ، بهدف إثراء خبراتهم .

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