إيران تمنع شركاتها مؤقتاً من نقل المنتجات النفطية من وإلى كردستان

أعلنت وزارة النقل الإيرانية اليوم الجمعة، أنها قررت منع شركات النقل الايرانية من نقل المنتجات النفطية من وإلى إقليم كردستان.

وقالت الوزارة في تعميم لعدد من شركات النقل، بحسب وكالة سبوتنيك: “نتيجة للتطورات الأخيرة وبقرار من وزارة الداخلية والجهات المعنية، يمنع منعاً باتاً نقل أي مواد نفطية من وإلى إقليم كردستان حتى إشعار آخر، وحذرت الوزارة في تعميمها أصحاب شركات النقل من التساهل بهذا القرار”.

يذكر أن إيران قررت إغلاق مجالها الجوي مع إقليم كردستان بشكل كامل بعد إجراء إقليم استفتاء الإنفصال عن العراق والذي تعارضه طهران بشكل كامل.