 وكالة الطاقة الذرية : التجربة السادسة لكوريا الشمالية تمثل تهديداً جديداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وكالة الطاقة الذرية : التجربة السادسة لكوريا الشمالية تمثل تهديداً جديداً

وكالة الطاقة الذرية : التجربة السادسة لكوريا الشمالية تمثل تهديداً جديداً
المناطق - وكالات

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، اليوم، أن التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية برهنت على أن بيونجيانج أحرزت تقدماً مهماً في برنامجها النووي، وأن ذلك يمثل مستوى جديداً للتهديد للمجتمع الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن أمانو قوله: “ليس لدينا القدرة لنقرر إذا ما كانت قنبلة هيدروجينية أم لا إلا أنه من الواضح أن القوة التفجيرية الناجمة عن التجربة الأخيرة أكبر من التجارب السابقة”، موضحا أن “ذلك يعني أن كوريا الشمالية أحرزت تقدماً سريعاً جداً، وأنه بالجمع مع عناصر أخرى؛ فإن ذلك يمثل تهديداً جديداً، وهو تهديد عالمي”.
وشدد خلال زيارته الحالية لكوريا الجنوبية على أنه “من أجل معالجة التهديد الخطير؛ فإنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحد.. وفي الوقت الحالي فإن الوكالة تراقب البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وتقدم معلومات للمجتمع الدولي من دون دخول مباشر للدولة”.

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