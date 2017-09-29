 العمل تشترط تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات وتحذر من التوظيف الوهمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“الإسكان” تستعرض عدداً من برامجها .. وتقليل فترات الانتظار أبرز الأهداف توافد الآلاف لحفل قبيلتي “العجمان” و “يام” لمناصرة الشيخ طالب بن شريم و ال مرة في “نطاع” الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران إصابة جندي أمريكي إثر ارتطام طائرة عسكرية بالأرض في سوريا العمل تشترط تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات وتحذر من التوظيف الوهمي إمارة مكة تنهي إجراءات إطلاق كافة خدمات المرحلة الأولى الإلكترونية الخاصة بالإمارة في منصة أبشر الزكاة والدخل : تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بغداد ترسل 3 قوافل لاستلام المنافذ الحدودية في كردستان مجلس حقوق الإنسان يدين استمرار الانتهاكات في سوريا وكالة الطاقة الذرية : التجربة السادسة لكوريا الشمالية تمثل تهديداً جديداً إيران تمنع شركاتها مؤقتاً من نقل المنتجات النفطية من وإلى كردستان تعليم عسير يطلق برنامجاً مهارياً لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

العمل تشترط تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات وتحذر من التوظيف الوهمي

العمل تشترط تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات وتحذر من التوظيف الوهمي
المناطق - متابعات

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت الخاصة بتسجيل العاملين لديها عن بُعد في التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يُحتسبوا ضمن نسبة التوطين في برنامج نطاقات.

وحذرت الوزارة، من استغلال برنامج “العمل عن بعد” في التوظيف الوهمي، موضحة أن من يثبت أنه سجل في توظيف وهمي لدى إحدى المنشآت سيعاقب بالمنع من الحصول على دعم صندوق الموراد البشرية لمدة 3 سنوات في المرة الأولى وخمس سنوات في المرة الثانية.

يذكر أن الوزارة كانت قد أكدت أنه يجب ألا تتجاوز نسبة العاملين عن بعد في النطاق البلاتيني عن 30% و20% للنطاق الأخضر و10% لمنشآت النطاقين الأحمر والأصفر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>