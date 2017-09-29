العمل تشترط تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات وتحذر من التوظيف الوهمي

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت الخاصة بتسجيل العاملين لديها عن بُعد في التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يُحتسبوا ضمن نسبة التوطين في برنامج نطاقات.

وحذرت الوزارة، من استغلال برنامج “العمل عن بعد” في التوظيف الوهمي، موضحة أن من يثبت أنه سجل في توظيف وهمي لدى إحدى المنشآت سيعاقب بالمنع من الحصول على دعم صندوق الموراد البشرية لمدة 3 سنوات في المرة الأولى وخمس سنوات في المرة الثانية.

يذكر أن الوزارة كانت قد أكدت أنه يجب ألا تتجاوز نسبة العاملين عن بعد في النطاق البلاتيني عن 30% و20% للنطاق الأخضر و10% لمنشآت النطاقين الأحمر والأصفر.