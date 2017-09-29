 الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد قبيلة آل مرة.. قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر “الإسكان” تستعرض عدداً من برامجها .. وتقليل فترات الانتظار أبرز الأهداف توافد الآلاف لحفل قبيلتي “العجمان” و “يام” لمناصرة الشيخ طالب بن شريم و ال مرة في “نطاع” الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران إصابة جندي أمريكي إثر ارتطام طائرة عسكرية بالأرض في سوريا العمل تشترط تسجيل العاملين عن بعد في التأمينات وتحذر من التوظيف الوهمي إمارة مكة تنهي إجراءات إطلاق كافة خدمات المرحلة الأولى الإلكترونية الخاصة بالإمارة في منصة أبشر الزكاة والدخل : تذاكر الطيران الداخلية ستخضع لضريبة القيمة المضافة بغداد ترسل 3 قوافل لاستلام المنافذ الحدودية في كردستان مجلس حقوق الإنسان يدين استمرار الانتهاكات في سوريا وكالة الطاقة الذرية : التجربة السادسة لكوريا الشمالية تمثل تهديداً جديداً إيران تمنع شركاتها مؤقتاً من نقل المنتجات النفطية من وإلى كردستان

الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران

الاتحاد الأوروبي يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران
المناطق - وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه، مشيراً إلى أن جميع الأطراف أكدت الأسبوع الماضي في نيويورك الالتزام بتنفيذه.
وقالت مسؤولة بارزة بالاتحاد الأوروبي طلبت عدم الكشف عن هويتها: “إنه اتفاق قوي يحقق هدفه الأساسي، وهو إبقاء إيران بعيدة عن امتلاك سلاح نووي”.
وتعليقاً على تقارير إعلامية بأن الإدارة الأمريكية تريد إعادة التفاوض على أجزاء من الاتفاق النووي أكدت المسؤولة الأوروبية: “من الواضح أنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق”، مضيفة أن هذا “ليس اتفاق سلام، وإنما صفقة لعدم الانتشار، وهي جزء مهم من الهيكل العالمي لعدم الانتشار”.
وأشارت إلى أن “هناك آلية لتسوية المنازعات، وهي جزء من الاتفاق يعني أن أي طرف يشعر بأن الآخر يخالف الاتفاق يمكن أن يحيل المسألة إلى اللجنة المشتركة”، وشددت على أنه “في الوقت الذي نواجه فيه مشكلة قدرات نووية غير محددة في كوريا الشمالية فإن هذا الاتفاق له أهمية خاصة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>