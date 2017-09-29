بعد قبيلة آل مرة.. قطر تسحب الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر

تداولت تقارير إخبارية وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إصدار الدوحة قراراً بسحب الجنسية من شيخ قبيلة شمل الهواجر، الشيخ شافي ناصر حمود الهاجري ومعه مجموعة من عائلته.

وكان الشيخ شافي استنكر تصرفات الحكومة القطرية تجاه جيرانها في الخليج، مؤكداً رفضه لما تقوم به الدوحة من أعمال تهدد الأمن الداخلي لدول الخليج، بحسب ما ذكرت قناة “العربية”.

ودشن مغردون على تويتر “هاشتاق” بعنوان (سحب جنسية شيخ شمل الهواجر)، أعربوا من خلاله عن استيائهم من السياسات القطرية القمعية التي تتبناها الدوحة تجاه معارضيها، مؤكدين أن تلك السياسات لن تؤتي ثمارها بأي حال من الأحوال.

وقبيلة بني هاجر تقطن في مختلف أنحاء الجزيرة العربية، ولها تواجد في كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق وعمان والبحرين والكويت، وسحب الجنسية من الشيخ الهاجري هي الخطوة الثانية التي تقدم عليها السلطات القطرية في أقل من شهر بعد سحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، ومعه أكثر من 50 شخصاً من أسرته.

ومن جهته، قال المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، رداً على انتهاكات السلطة القطرية بسحب الجنسية من قبيلة شمل الهواجر “من جنون تنظيم الحمدين أنه يفاخر بسحب جنسية ابن شريم وابن شافي ويجنس الإسرائيليين والإيرانيين، ثم يحدثك عن العروبة والإسلام!”.

وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تخيلوا أن عدد شعب قطر بالكامل وفي أعلى التقديرات 120 ألف، وعدد من سحبت جناسيهم يفوق الـ 6 آلاف أي 5% من السكان، هل فوق هذا الجنون جنون؟”.