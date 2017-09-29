الربيعة يلتقي عضو البرلمان الأوروبي في بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في بروكسل

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل عضو البرلمان الاوروبي في بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية واجد خان.

وأبرز الدكتور عبدالله الربيعة خلال اللقاء المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز في اليمن ومختلف دول العالم واتفاقات الشراكة مع المنظمات الإنسانية لدعم أعمال وأنشطة المركز في اليمن، مع التأكيد على حيادية المركز وتعامله بشكل متساو في إغاثة الشعب اليمني.

كما بحث الجانبان الجهود الرامية لتعزيز التعاون لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم، مستعرضين جوانب تطوير آليات العمل وتبادل الخبرات والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تسببها الصراعات في دول العالم.