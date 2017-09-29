الاتحاد الأوروبي: لا إعادة للتفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران

أكّد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) لا يمكن إعادة التفاوض بشأنه، مشيراً إلى أن جميع الأطراف أكدت الأسبوع الماضي في نيويورك الالتزام بتنفيذه.

وقالت مسؤولة بارزة بالاتحاد الأوروبي طلبت عدم الكشف عن هويتها: “إنه اتفاق قوي يحقق هدفه الأساسي، وهو إبقاء إيران بعيدة عن امتلاك سلاح نووي”.

وتعليقاً على تقارير إعلامية بأن الإدارة الأمريكية تريد إعادة التفاوض على أجزاء من الاتفاق النووي أكدت المسؤولة الأوروبية: “من الواضح أنه لا يمكن إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق”، مضيفة أن هذا “ليس اتفاق سلام، وإنما صفقة لعدم الانتشار، وهي جزء مهم من الهيكل العالمي لعدم الانتشار”.

وأشارت إلى أن “هناك آلية لتسوية المنازعات، وهي جزء من الاتفاق يعني أن أي طرف يشعر بأن الآخر يخالف الاتفاق يمكن أن يحيل المسألة إلى اللجنة المشتركة”، وشددت على أنه “في الوقت الذي نواجه فيه مشكلة قدرات نووية غير محددة في كوريا الشمالية فإن هذا الاتفاق له أهمية خاصة”.