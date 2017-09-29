 مدير جامعة تبوك المكلف الأمر السامي يحقق الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأسر السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة تبوك المكلف الأمر السامي يحقق الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأسر السعودية

مدير جامعة تبوك المكلف الأمر السامي يحقق الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأسر السعودية
المناطق_تبوك
أكد مدير جامعة تبوك المكلف الدكتور عطيه بن محمد الضيوفي أن الأمر السامي القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور و لائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء ،الذي نص على إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة، ينطلق من الثوابت والأسس الشرعية التي قامت عليها هذه البلاد من تحكيم الشريعة والرجوع لأهل العلم.
وأضاف الدكتور الضيوفي أن الأمر السامي يحقق الفوائد الاجتماعية والإقتصادية للأسرة السعودية ,مشيراً إلى حرص جامعة تبوك على تهيئة المتطلبات والخدمات اللازمة سواء في المدينة الجامعية أو مواقع كليات البنات الأخرى في مدينة تبوك أو الكليات الجامعية في المحافظات لتنفيذ الأمر حسب التشريعات التنفيذية التي سيتم اعتمادها من خلال اللجنة المشكلة لذلك.

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