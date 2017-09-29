 عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك: تمكين المرأة من قيادة السيارة يعد أحد مؤشرات التنمية الوطنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك: تمكين المرأة من قيادة السيارة يعد أحد مؤشرات التنمية الوطنية

عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك: تمكين المرأة من قيادة السيارة يعد أحد مؤشرات التنمية الوطنية
المناطق_تبوك
أكدت عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك هيفاء الصقر أن صدور الأمر السامي بتمكين المرأة من قيادة السيارة هو أحد مؤشرات التنمية الوطنية وتمكين المرأة ضمن برامج التحول الوطني ورؤية 2030.
وقالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله خطت المملكة خطوات سريعة لبناء منظومة اجتماعية تراعي العدالة المجتمعية وتمنح المرأة حقوقها التي كفلها لها ديننا الاسلامي الحنيف.
وأضافت أن دور المرأة يبرز هنا في أن تكون على قدر عال من الوعي والاستعداد لتحمل مسؤولية تنمية ذاتها وإدراك قيمتها الحقيقية في بناء المجتمع.

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