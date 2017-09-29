 آل جابر: إقرار المشروع العربي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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آل جابر: إقرار المشروع العربي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم اليمن

آل جابر: إقرار المشروع العربي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم اليمن
المناطق_الرياض

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد آل جابر بان إقرار المشروع العربي، في مجلس حقوق الإنسان، و سحب القرار الهولندي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن. كما ان تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، كما يؤكد جهودها السياسية وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان. إقرار المشروع العربي يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي يؤكد على ريادة المملكة في دعمها لليمن ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرص المملكة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.
مشيدا بماتقوم بِع اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الاطراف في اليمن.
وشدد آل جابر على ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان في أداء عملها وفقًا لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا.

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