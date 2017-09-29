وكيلة عمادة القبول بجامعة تبوك : قرار السماح للمرأة بالقيادة له أهداف إيجابية في مختلف الجوانب

رفعت وكيلة عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك الدكتورة أريج بنت جميل الغبان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله – على ما يبذلانه في سبيل رفعة الوطن والمواطن .

وقالت إن ما جاء الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة, واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء, كان نتيجة دراسات مستفيض واستشارات شرعية وتقصي لحاجات المجتمع مشيرة إلى أن لهذا القرار أهداف إيجابية سواءً على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأضافت أن هذا القرار هو حاجة مجتمع وليس لرفاهية افراده والذي سنرى بحول الله نتائجه في القريب على العجلة التنموية والاقتصادية وفق خطة التحول الوطني 2020 وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 , داعية الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة .