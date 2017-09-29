 وكيلة عمادة القبول بجامعة تبوك : قرار السماح للمرأة بالقيادة له أهداف إيجابية في مختلف الجوانب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وكيلة عمادة القبول بجامعة تبوك : قرار السماح للمرأة بالقيادة له أهداف إيجابية في مختلف الجوانب آل جابر: إقرار المشروع العربي يؤكد استمرار جهود المملكة في دعم اليمن عميدة الكلية التقنية للبنات بتبوك: تمكين المرأة من قيادة السيارة يعد أحد مؤشرات التنمية الوطنية مدير جامعة تبوك المكلف الأمر السامي يحقق الكثير من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للأسر السعودية مسؤول: ارتطام طائرة عسكرية أمريكية بالأرض في سوريا وإصابة جندي ولي العهد يوجه بنقل الناقد الرياضي مدني رحيمي لمستشفى متخصص الاتحاد الأوروبي: لا إعادة للتفاوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران الربيعة يلتقي عضو البرلمان الأوروبي في بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في بروكسل كلمة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي امام مجلس حقوق الانسان قبيل إقرار القرار العربي المملكة تدين وتستنكر التفجيرات التي وقعت في مقديشو وكابول وإقليم قندهار مورينيو: إصابة بوغبا «طويلة المدى» لوفتهانزا والخطوط النمساوية تلغيان الرحلات إلى أربيل

وكيلة عمادة القبول بجامعة تبوك : قرار السماح للمرأة بالقيادة له أهداف إيجابية في مختلف الجوانب

وكيلة عمادة القبول بجامعة تبوك : قرار السماح للمرأة بالقيادة له أهداف إيجابية في مختلف الجوانب
المناطق_منى الريس
رفعت وكيلة عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك الدكتورة أريج بنت جميل الغبان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله – على ما يبذلانه في سبيل رفعة الوطن والمواطن .
وقالت إن ما جاء الأمر السامي القاضي بالسماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة, واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء, كان نتيجة دراسات مستفيض واستشارات شرعية وتقصي لحاجات المجتمع مشيرة إلى أن لهذا القرار أهداف إيجابية سواءً على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضافت أن هذا القرار هو حاجة مجتمع وليس لرفاهية افراده والذي سنرى بحول الله نتائجه في القريب على العجلة التنموية والاقتصادية وفق خطة التحول الوطني 2020 وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 , داعية الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظ لهذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>