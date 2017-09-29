 صحة الطائف تبدأ في تخصيص مواقف نسائيه لمنسوباتها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحة الطائف تبدأ في تخصيص مواقف نسائيه لمنسوباتها

صحة الطائف تبدأ في تخصيص مواقف نسائيه لمنسوباتها
المناطق_الطائف
بدأت الصحة في الطائف وضع الاليات التنفيذيه لمواقف خاصه للنساء داخل مستشفيات الطائف وتضمن توجيه مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس لمدراء المستشفيات البدء في توسعة مواقع المستشفيات وايجاد مواقف مخصصه لمنسوبات المستشفى ضمن مواقف المستشفى الخاصه وتوسعة المواقف العامه بمايضمن جاهزيتها
اكد ذلك المتحدث الرسمي لصحة الطائف مدير ادارة التواصل والعلاقات عبدالهادي الربيعي مشيرا ان التوجيه تضمن تخصيص مواقف لمنسوبات صحة الطائف داخل المستشفيات والعمل على توسعة وتهيئة المواقف العامه بالمستشفيات بما يتناسب مع الامر السامي ووضع الاليات التنفيذيه لضمان تطبيقه  لاسيما وان النسبه الأكبر من كوادر المستشفيات من الطواقم النسائيه ونعمل على تهيئة مايناسب
واضاف الربيعي ان لجنه في كل مستشفى من شأنها البدء في تنفيذ التوجيه وتحقيقه على ارض الواقع مع اتخاذ الاجراءات المناسبه حيال توسعة مواقف السيارات بشكل عام وتخصيص مواقف خاصه لمنسوبات المستشفى

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