 باحث سعودي يطلق تعاوناً بحثياً مشتركاً بين جامعتي الطائف وليفربول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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باحث سعودي يطلق تعاوناً بحثياً مشتركاً بين جامعتي الطائف وليفربول

باحث سعودي يطلق تعاوناً بحثياً مشتركاً بين جامعتي الطائف وليفربول
المناطق_الطائف

ساعد التفوق البحثي لأستاذ مساعد بقسم الفيزياء بجامعة الطائف في إطلاق تعاون بحثي بين الجامعة وجامعة ليفربول البريطانية لتطوير نوع من (الترانزستورات) في الدوائر الإلكترونية المتكاملة.

وأوضح الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بجامعة الطائف الدكتور محمد غازي الثبيتي، أن حصوله على العضوية في قسم الفيزياء في جامعة ليفربول كباحث زائر في الجامعة، ساعد في إطلاق تعاون بحثي مشترك بين الجامعتين بالاستفادة من معاملهما في إجراء الدراسات الخاصة بزيادة كفاءة نوع من (الترانزستورات) المستخدمة في المكثفات الكهربائية.

وبيّن الدكتور الثبيتي، المتخصص في مجال فيزياء المواد والطاقة، أنه حصل على عضوية في قسم الفيزياء في جامعة ليفربول كباحث زائر، لتميزه في المجال البحثي خلال فترة التحاقه بالجامعة، وتعطى العضوية لمن تتوقع الجامعة الاستفادة من عضويته في مجال التعاون البحثي من خريجيها.

وأشار الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بجامعة الطائف إلى أنه متخصص في تصنيع مواد جديدة تستخدم في التطبيقات الالكترونية، من خلال تطوير نوع من (الترانزستورات) حيث يتم تصنيعها ودراسة خصائصها بهدف زيادة كفاءة عملها ، ويجري حالياً الدراسات الخاصة ببعض العينات في معامل قسم الفيزياء بجامعة الطائف، حيث تتوفر في القسم مجموعة من الأجهزة البحثية المتخصصة، فيما يواصل زملائه في الفريق البحثي إجراء الدراسات على عينات أخرى في جامعة ليفربول.

وسبق للدكتور الثبيتي الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الطائف، ودرجة الماجستير من جامعة لاتروب الاسترالية، والدكتوراه من جامعة ليفربول البريطانية، نيل عضوية مركز “السنكروترون” الأسترالي، وهو واحد من أهم وأحدث المعامل على مستوى العالمي المتخصصة في مجال دراسات الأشعة الضوئية التي تتراوح بين الأشعة تحت الحمراء إلى أشعة إكس، المستخدمة في طائفة واسعة من الأغراض البحثية.

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