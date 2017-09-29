محافظ البدع..القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة يدل على ما تحظى به المرأة دائماً من رعاية وثقة واهتمام في وطننا المعطاء

أكد محافظ البدع ياسر بن عمار الحقباني أن القرار السامي القاضي بالسماح للمرأة قيادة السيارة يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 م, كما أكد أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده – حفظهما الله – ستجعل من المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحا ومزدهر في جميع المجالات .

وقال محافظ البدع إن القرار السامي يدل على ما تحظى به المرأة دائماً من رعاية وثقة واهتمام في هذا الوطن المعطاء وان الدولة هي – بعون الله – حارسة القيم الشرعية حيث تعد المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها سواء في هذا الأمر أو غيره ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته .

ودعا محافظ البدع الله أن يحفظ لبلادنا أمنها ورخائها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، متمنياً لبلادنا مزيداً من التقدم والازدهار .