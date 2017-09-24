رئيس هيئة سوق المال: المملكة ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز اليوم الجمعة إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من العام الحالي مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال.

وقال القويز لرويترز “من المرجح أن نتابع العمل على نسخة ثالثة (من برنامج المؤسسات الأجنبية المؤهلة) وربما نسخة رابعة بعد ذلك بوقت قصير عبر مواصلة تيسير ضوابط دخول المستثمر الأجنبي”.

وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015 وتم تيسير متطلبات التأهل في أواخر العام الماضي.