 رئيس هيئة سوق المال: المملكة ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس هيئة سوق المال: المملكة ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017 ابن فطيس المري في حفل ابن حثلين التعليم تتقدم في مؤشرات منتدى التنافسية العالمي محافظ البدع..القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة يدل على ما تحظى به المرأة دائماً من رعاية وثقة واهتمام في وطننا المعطاء مواطنات بتبوك يشدن بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة الفيحاء يحقق أول فور له في الدوري على حساب أحد العوف رئيساً لبلدية حبونا سياحة نجران تنظم دورة تدريبية في مجال إعداد السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية تعليم الرياض يحتفي بأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بمناسبة اليوم الوطني87 سفير خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة يقلد الملحق العسكري رتبته الجديدة باحث سعودي يطلق تعاوناً بحثياً مشتركاً بين جامعتي الطائف وليفربول صحة الطائف تبدأ في تخصيص مواقف نسائيه لمنسوباتها

رئيس هيئة سوق المال: المملكة ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017

رئيس هيئة سوق المال: المملكة ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017
المناطق_الرياض

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز اليوم الجمعة إن المملكة تعتزم فتح سوقها للأسهم بشكل أكبر أمام المستثمرين الأجانب في وقت لاحق من العام الحالي مع سعيها نحو التحول إلى مركز دولي لأسواق المال.

وقال القويز لرويترز “من المرجح أن نتابع العمل على نسخة ثالثة (من برنامج المؤسسات الأجنبية المؤهلة) وربما نسخة رابعة بعد ذلك بوقت قصير عبر مواصلة تيسير ضوابط دخول المستثمر الأجنبي”.

وجرى السماح للمؤسسات الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في الأسهم السعودية عام 2015 وتم تيسير متطلبات التأهل في أواخر العام الماضي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>