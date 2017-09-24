مركز القلب بالقصيم ينقذ طفلاً من رصاصة اخترقت قلبه

تمكن فريق القسطرة الطبي في وحدة أمراض وجراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إستخراج رصاصة من قلب طفل عن طريق القسطرة بدون الحاجة إلى عملية جراحية بنجاح تام .

وذكر الدكتور عبدالله القويعي إستشاري أمراض القلب والقسطرة أن مركز القلب إستقبل طفلاً يبلغ أحد عشر عاماً بعد إصابته برصاصة بندقية هوائية أثناء عبثه بها حيث إخترقت القفص الصدري وأستقرت في الجهة اليمنى من القلب مضيفاً أن حال الطفل هي من الحالات النادرة الحدوث حيث تم على الفور تنويمه في العناية المركزة القلبية والتأكد من إستقرار حالته الصحية ثم تحويله لمعمل القسطرة ، وبفضل من الله تم إستخراجها من القلب في وقت قياسي بدون أي مضاعفات أو حاجةٍ للجراحة وقد خرج الطفل من المستشفى ولله الحمد .

يُذكر أن مركز القلب يقدم رعاية صحية متكاملة في مجال القلب والأوعية الدموية لجميع الفئات العمرية بمنطقة القصيم والمناطق المجاور.

وخلال عام 2016 أُجري بالمركز 4210 عملية قسطرة و 382 عمليات جراحة قلب، كما أن المركز معتمد كمركز تدريبي لستة (6) برامج تخصصية.