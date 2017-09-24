 مركز القلب بالقصيم ينقذ طفلاً من رصاصة اخترقت قلبه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز القلب بالقصيم ينقذ طفلاً من رصاصة اخترقت قلبه نائب أمير منطقة نجران : قرار السماح بقيادة المرأة سياسهم في تحقيق متطلبات المجتمع أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية رئيس هيئة سوق المال: المملكة ستعزز فرص دخول الاستثمار الأجنبي مجددا في 2017 ابن فطيس المري في حفل ابن حثلين التعليم تتقدم في مؤشرات منتدى التنافسية العالمي محافظ البدع..القرار السامي بالسماح للمرأة بالقيادة يدل على ما تحظى به المرأة دائماً من رعاية وثقة واهتمام في وطننا المعطاء مواطنات بتبوك يشدن بالأمر السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة الفيحاء يحقق أول فور له في الدوري على حساب أحد العوف رئيساً لبلدية حبونا سياحة نجران تنظم دورة تدريبية في مجال إعداد السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية تعليم الرياض يحتفي بأبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين بمناسبة اليوم الوطني87

مركز القلب بالقصيم ينقذ طفلاً من رصاصة اخترقت قلبه

مركز القلب بالقصيم ينقذ طفلاً من رصاصة اخترقت قلبه
المناطق_بريدة
 تمكن فريق القسطرة الطبي في وحدة أمراض وجراحة قلب الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إستخراج رصاصة من قلب طفل عن طريق القسطرة بدون الحاجة إلى عملية جراحية بنجاح تام .
وذكر الدكتور عبدالله القويعي إستشاري أمراض القلب والقسطرة أن مركز القلب إستقبل طفلاً يبلغ أحد عشر عاماً بعد إصابته برصاصة بندقية هوائية أثناء عبثه بها حيث إخترقت القفص الصدري وأستقرت في الجهة اليمنى من القلب مضيفاً أن حال الطفل هي من الحالات النادرة الحدوث حيث تم على الفور تنويمه في العناية المركزة القلبية والتأكد من إستقرار حالته الصحية ثم تحويله لمعمل القسطرة ، وبفضل من الله تم إستخراجها من القلب في وقت قياسي بدون أي مضاعفات أو حاجةٍ للجراحة وقد خرج الطفل من المستشفى ولله الحمد .
يُذكر أن مركز القلب يقدم رعاية صحية متكاملة في مجال القلب والأوعية الدموية لجميع الفئات العمرية بمنطقة القصيم والمناطق المجاور.
وخلال عام 2016 أُجري بالمركز 4210 عملية قسطرة و 382 عمليات جراحة قلب، كما أن المركز معتمد كمركز تدريبي لستة (6) برامج تخصصية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>