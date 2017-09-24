 أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 9 محرّم 1439 هجريا, الموافق 29 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية

أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته السنوية
المناطق_أمل بهكلي
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم إلى المنطقة بعد تمتع سموه بإجازته السنوية.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، ومعالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وفضيلة رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري .
كما كان في استقبال سموه وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية سلطان بن أحمد السديري ووكيل الإمارة المساعد محمد بن سعيد الحجري ووكيل الإمارة لشؤون التنمية أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل.

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