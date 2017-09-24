نائب أمير منطقة نجران : قرار السماح بقيادة المرأة سياسهم في تحقيق متطلبات المجتمع

أكّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، أن صدور الأمر السامي بالسماح على إصدار رخص قيادة مرورية للمرأة وفق لأنظمة المرور يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على كل ما من شأنه توفير الرخاء للمواطنين وتحقيق متطلبات المجتمع وحاجاته وتطلعاته الاجتماعية والاقتصادية.

واشار سموه إلى أن هذا القرار السامي دليل على حرص المملكة في تحقيق رؤيتها التنموية ” 2030″ ليتحقق من خلالها الطموحات العالية لأبنائها المواطنين والمواطنات منوهاً سموه بالدور الفعّال للمرأة السعودية وماتقدمه من مساهمات في تنمية المملكة .

وفِي الختام سال سموه الله تعالى ان يحفظ لهذه البلاد المباركة قيادتها الرشيدة وان يديم عليها نعمة الامن والامان وأن بالنصر المبين على جنود الوطن البواسل .