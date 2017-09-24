واشنطن لا تعترف بالاستفتاء على استقلال كردستان

اعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الجمعة ان بلاده “لا تعترف” بالاستفتاء “الاحادي” لاستقلال كردستان العراق وتدعو جميع الاطراف الى “الحوار” وضبط النفس. واضاف ان “التصويت والنتائج يفتقران الى الشرعية ونواصل دعمنا عراقا موحدا اتحاديا ديمقراطيا ومزدهرا”. وتابع ان واشنطن “تدعو جميع الاطراف، بما فيها جيران العراق، الى رفض اي خطوة احادية وأي استخدام للعنف”. كما اعرب تيلرسون عن “القلق أيضا حيال العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة الاحادية”.

وقال “نحض السلطات الكردية العراقية على احترام الدور الدستوري للحكومة المركزية، كما نحض الحكومة المركزية على عدم التهديد او حتى التلميح إلى احتمال استخدام القوة”. وطالب جميع الجهات الفاعلة ب”التركيز على محاربة” تنظيم داعش. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مسبقا الاستفتاء الذي جرى الاثنين محذرة من انه قد يخاطر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.