 واشنطن لا تعترف بالاستفتاء على استقلال كردستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: توقفوا عن شحن هواتفكم المحمولة ليلا المرور: القبض على قائد مركبة نقل المعلمات «المتهور» الإعلان عن اول تحالف سعودي للأمراض الغير معدية بين أربع جمعيات بالمنطقة الشرقية الأمم المتحدة تصدر قراراً بمواصلة تقديم الدعم التقني للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التحالف العربي يعرض تسجيلات تظهر استهداف الميليشيات على حدود السعودية واشنطن لا تعترف بالاستفتاء على استقلال كردستان دراسة تنصح: توقفوا عن شحن هواتفكم المحمولة ليلا مدني مكة يسيطر على حريق بعمارة في حي الفيحاء النصر يسقط الشباب بهدف فوزير واشنطن تستدعي أكثر من نصف دبلوماسييها من هافانا بسبب «الهجمات الصوتية» «التجارة» تضبط 500 توصيلة و أفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات في بريدة مركز القلب بالقصيم ينقذ طفلاً من رصاصة اخترقت قلبه

واشنطن لا تعترف بالاستفتاء على استقلال كردستان

واشنطن لا تعترف بالاستفتاء على استقلال كردستان
المناطق_أ ف ب

اعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الجمعة ان بلاده “لا تعترف” بالاستفتاء “الاحادي” لاستقلال كردستان العراق وتدعو جميع الاطراف الى “الحوار” وضبط النفس. واضاف ان “التصويت والنتائج يفتقران الى الشرعية ونواصل دعمنا عراقا موحدا اتحاديا ديمقراطيا ومزدهرا”. وتابع ان واشنطن “تدعو جميع الاطراف، بما فيها جيران العراق، الى رفض اي خطوة احادية وأي استخدام للعنف”. كما اعرب تيلرسون عن “القلق أيضا حيال العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة الاحادية”.
وقال “نحض السلطات الكردية العراقية على احترام الدور الدستوري للحكومة المركزية، كما نحض الحكومة المركزية على عدم التهديد او حتى التلميح إلى احتمال استخدام القوة”. وطالب جميع الجهات الفاعلة ب”التركيز على محاربة” تنظيم داعش. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مسبقا الاستفتاء الذي جرى الاثنين محذرة من انه قد يخاطر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>