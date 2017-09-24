 المرور: القبض على قائد مركبة نقل المعلمات «المتهور» | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المرور: القبض على قائد مركبة نقل المعلمات «المتهور»

المرور: القبض على قائد مركبة نقل المعلمات «المتهور»
المناطق_أشرف العصيمي

اعلنت الإدارة العامة للمرور عن قبضها على قائد مركبة نقل معلمات كان يسير بسرعة عالية تجاوزت 170 كلم/س على طريق الخرج – حوطة بني تميم بعد انتشار مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت إدارة المرور في بيان لها “إشارة إلى مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وفيه مركبة تقل عددا من المعلمات قام قائدها بالسير بسرعة عالية تجاوزت 170 كلم/س على طريق الخرج – حوطة بني تميم، وحيث أن هذا التصرف يعتبر تجاوزا للنظام وتعدي على حقوق الآخرين وتعريض حياة الركاب الذين استأمنوه على حياتهم للخطر وكاد أن يتسبب ذلك بكارثة لولا لطف الله”.

وأضافت: “عليه فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور بأنه بعد تحليل المقطع والبحث والتحري عن مرتكب المخالفة تم التوصل بفضل الله إلى قائد المركبة والقبض عليه من قبل المرور في محافظة الخرج، حيث تم حجز المركبة وإيداع قائدها للتوقيف تمهيدا لاستكمال التحقيق وإصدار العقوبات اللازمة من قبل هيئة الفصل بالمخالفات المرورية”.

كما قدمت إدارة المرور شكرها لمن ساهم في توثيق المقطع، مؤكدة أن المواطن هو دائما رجل الأمن الأول.

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