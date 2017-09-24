 دراسة: توقفوا عن شحن هواتفكم المحمولة ليلا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: توقفوا عن شحن هواتفكم المحمولة ليلا

دراسة: توقفوا عن شحن هواتفكم المحمولة ليلا
المناطق - وكالات

ركزت دراسة جديدة على إحدى السلبيات التي تسببها عادة شحن بطاريات الهواتف المحمولة ليلا، أثناء النوم، والتي تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة المعاناة مع بطارية الجهاز.

فيما يلجأ العدد الأكبر من مستخدمي الهواتف الذكية إلى شحن أجهزتهم خلال فترة النوم ليلا، ليكونوا جاهزين صباحا للانطلاق إلى أعمالهم دون قلق من نفاد البطارية في أوقات حرجة.

وأشارت الدراسة، التي نقلت عنها صحيفة “صن” البريطانية، إلى أن شحن الهاتف طوال الليل يزيد الفترة التي يبقى بها الجهاز متصلا بالطاقة الكهربائية إلى حد كبير.

وحسب الدراسة، يؤثر ذلك على المدى البعيد في قدرة خلايا هذه البطارية على الاحتفاظ بالشحن لفترة أطول، مما يعني نفاد البطارية بسرعة أكبر وزيادة قابس الشحن، مع زيادة عمر الهاتف.

والنصيحة التي يقدمها الخبراء، هي إبقاء الهاتف موصولا بالطاقة الكهربائية إلى أن تمتلئ البطارية بشكل كامل ثم فصله عن منفذ الطاقة.

وأوضح حاتم زين، مؤسس شركة “أوسيا” لتقنيات الشحن اللاسلكي، لمجلة “التايم” أنه: “إن فكرت بالموضوع، لو كنت تشحن هاتفك خلال فترة النوم، فهذا سيعني أن الهاتف سيكون متصلا بالطاقة الكهربائية لمدة 3 إلى 4 أشهر في العام.”

وعلى الرغم من أن صانعي الهواتف الذكية والبطاريات يحاولون معالجة هذا السيناريو، فإن الأثر السلبي للشحن بتلك الطريقة سيكون حتميا على طاقة البطارية.

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