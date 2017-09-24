 “تركيا” تنسق مع “إيران” للسيطرة على حدود كردستان !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“تركيا” تنسق مع “إيران” للسيطرة على حدود كردستان !!

“تركيا” تنسق مع “إيران” للسيطرة على حدود كردستان !!
المناطق - وكالات

قالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان الجمعة، إن العراق يعتزم السيطرة على المنافذ الحدودية مع إقليم كردستان “بالتنسيق” مع إيران وتركيا.

ويشير البيان فيما يبدو إلى أن القوات العراقية تخطط للتحرك صوب المنافذ الحدودية التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان من على الجانبين الإيراني والتركي.

والإجراء العراقي يأتي ردا على استفتاء الأكراد على انفصال إقليم كردستان عن العراق، في خطوة أثارت أيضا غضب ومخاوف إيران وتركيا.

وقال البيان “تنفيذ قرارات الحكومة المركزية في ممارسة السلطات الاتحادية صلاحياتها الدستورية لإدارة جميع المنافذ الحدودية والمطارات تجري حسب ما هو مخطط لها..”.

وأضاف أن تنفيذ القرارات سيتم “بالتنسيق مع الجهات المعنية ودول الجوار، ولا يوجد أي تأجيل في الإجراءات”.

وكان مصدر في حكومة إقليم كردستان قد قال لشبكة رووداو الإعلامية، الجمعة، إنه “لن يتم تسليم أي منفذ حدودي إلى الجهات العراقية”.

ويأتي تصريح المصدر الكردي بعد أن أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية “إرسالها 3 قوافل من الضباط والمراتب لاستلام المنافذ الحدودية في إقليم كردستان”.

وكانت بغداد ردت بسلسة إجراءات على الاستفتاء، الذي نظم الاثنين في كردستان الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية والدهوك، وفي مناطق متنازع عليها لا تشكل جزءا من الإقليم.

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