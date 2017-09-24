مشترون ينشرون صورا صادمة لآيفون 8.. وأبل تبدأ التحقيق

كشفت مواقع تقنية، الجمعة، أن شركة أبل الأميركية شرعت في التحقيق بتقريرين واردين من اليابان وتايوان عن تعرض هاتف “آيفون 8 بلس” الجديد لانفصال الشاشة عن الجزء الخلفي.

وقال موقع “بي.سي.ماغ” إن الشكوى الأولى وردت من تايوان، حيث زعم أحد المستهلكين أنه لاحظ شقوقا في هاتف حين كان يشحنه، وذلك بعد 5 أيام فقط على استخدامه.

وقال المستهلك إن تشقق الهاتف وقع بعد 3 دقائق فقط على شحنه، ونشر على موقع “ifeng” التايواني صورا للجهاز وقد انفصلت الشاشة الأمامية جزئيا عن القسم الخلفي.

أما التقرير الثاني، فقد نقله موقع “9to5Mac” عن مستهلك ياباني، الذي نشر على حسابه في تويتر صورا لهاتف “آيفون 8 بلس” وقد تعرض للمشكلة نفسها.

وقال إنه بعد أن ابتاع هاتف “آيفون 8 بلس”، فوجئ حين فتح العلبة بأن شاشة الجهاز الجديد منفصلة جزئيا عن الخلفية، ليعمد على أثر ذلك إلى التقاط صور ونشرها على تويتر.

وقال موقع “بي.سي.ماغ” إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المشكلة ليست مرتبطة بالبطارية بل بعيب خلال تجميع الهاتف على الأرجح، وتعرضه لحرارة عالية.

وبدأت أبل فعليا التحقيق لتبيان سبب تعرض “آيفون 8 بلس” في تايوان للتفكك، وفق “بي.سي.ماغ” الذي أضاف أنه في حال عدم ظهور حالات أخرى مماثلة فإن الأمر يقتصر على خطأ بشري في أحد خطوط الانتاج