 كسر في جمجمة لاعب النصر عبدالله الأسطا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كسر في جمجمة لاعب النصر عبدالله الأسطا

كسر في جمجمة لاعب النصر عبدالله الأسطا
المناطق - الرياض

أعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن إظهار الفحوصات الطبية لإصابة ظهير الفريق المنتقل إليه أخيراً عبدالله الأسطا بكسر في مقدمة الجمجمة من الجهة اليسرى، عقب احتكاكه مع محترف فريق الشباب بن ياطو في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس (الجمعة) في الرياض، وانتهى بفوز النصر بهدف دون مقابل .

وأوضح النادي أن الأسطا سيبقى تحت الملاحظة حتى يوم غد، ومن ثم يتم الكشف النهائي عليه .

من جهة ثانية قام رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي واللاعبون بزيارة للاعب الأسطا، للاطمئنان عليه عقب نهاية المباراة .

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