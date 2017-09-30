الملح خطير على صحة طفلك.. فلا تتجاوز هذه الكميات

تحذر دراسات طبية عديدة من زيادة كمية الملح في طعام الطفل، لأن الملح الزائد من أسباب سمنة الأطفال، وارتفاع ضغط الدم لديهم، وأحد عوامل أمراض القلب.

وينبغي تجنب الأطعمة المجمدة والجاهزة مثل المخبوزات، واللحوم المصنعة، والأكلات السريعة لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الملح تفوق بكثير ما يناسب الصغار.

ومع ذلك فإن الملح (كلوريد الصوديوم) من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم ليقوم بالوظائف الحيوية، والتي تتضمن توازن السوائل، ونبض الأعصاب، وانقباض العضلات بما فيها القلب، وضغط الدم.

لكن زيادة أكل الملح يدخل الجسم في دائرة الخطر، والتي تهدد بارتفاع ضغط الدم وتدهور صحة القلب.

ويعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي لا يرغب الآباء لأبنائهم مواجهتها خاصة في عُمر مبكر.

وبحسب موقع “رجيم” الصحي فإن الكميات التي يحتاج إليها الطفل حسب عمره كالآتي:

– من عمر سنة إلى 3 سنوات. يحتاج جسم الطفل إلى نصف ملعقة من الملح يوميا.

– من عمر 4 إلى 8 سنوات. ترتفع كمية الملح الصحية للطفل إلى ثلثي ملعقة كبيرة من الملح في اليوم.

– من عمر 9 إلى 18 سنة. لا يحتاج جسم الطفل أكثر من ثلاثة أرباع ملعقة كبيرة من الملح في اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن كل ملعقة كبيرة من الملح تحتوي على 2000 ملغ من الصوديوم، ويعني ذلك أن ثلاثة أرباع الملعقة تحتوي على 1500 ملغ من الصوديوم، وأن نصف الملعقة يحتوي على 1000 ملغ من المعدن.