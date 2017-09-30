انتقادات واسعة لسحب الدوحة جنسيات آل مرة والشيخ #سلطان_بن_سحيم يطمئنهم: المستقبل لنا.. والشيخ فهد بن حثلين يستضيف #يام تضامنا مع الشيخ #طالب_بن_شريم و #آل_مره

انتقادات واسعة لسحب الدوحة جنسيات آل مرة.. والشيخ #سلطان_بن_سحيم يطمئنهم: المستقبل لنا.. بن حثلين يستضيف #يام تضامنا مع الشيخ #طالب_بن_شريم و #آل_مرهووسط حضور غفير يفوق 10 آلاف شخص من أبناء قبيلة يام، علا صوت الانتقادات والغضب تجاه حكومة تنظيم الحمدين في قطر إزاء تماديها في مواصلة استفزاز قبيلة آل مرة، وذلك بسحب جنسيات عدد من أبناءها وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كمواطنين لهم حق المواطنة على الأراضي القطرية، وهم الذين كان لهم دور بارز في الذود عن قطر أيام الوصاية البريطانية وبعدها، ومشاركتهم لاحقا جنبا إلى جنب مع أسرة آل ثاني في تأسيس الدولة والنهضة بها.

وفي بداية الحفل، ألقى الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، كلمة رحب فيها أصالة عن نفسه ونيابة عن آل حثلين وعن قبائل يام، بتلبية دعوته التضامنية مع الشيخ طالب بن شريم، معتبرا التجمع؛ يأتي عونا للحق ودفعا للظلم ونصرة للأخ.

وقال بن حثلين: «لم نجتمع اليوم لأننا قبيلة فقط بل كعضو في جسد هذا الوطن، ولأننا أبناء رجل واحد للوقوف مع الشيخ طالب بن شريم ونحن أهله وأخوته».

ونوه بن حثلين بشجاعة الشيخ ابن شريم برفضه كل التهديدات وعدم قبوله أن يقول كلمة سوء واحدة في الملك سلمان وولي عهده والمملكة، لأنه النبيل راعي الوفاء والأمانة ولم يتنكر لأصله ولم ينسى تاريخه وأهله، موجها رسالة له نيابة عن كل الحضور بقوله «بيض الله وجهك على مواقفك المشهودة».

وأكد الشيخ ابن حثلين على وقوف قبيلة يام بكاملها مع الشيخ ابن شريم وقفة رجل واحد ونصرة كاملة فيما تعرض له من سحب للجنسية، مبينا أن الجنسية القطرية ليست قدره ولا قيمته، لكنها حقه الذي لا يجوز التعدي عليه، مبينا أن ما تعرض له الشيخ أزمة عابرة ولن يطول الوقت حتى يستعيد هو وجميع أخوانه حقهم المسلوب.

ولفت ابن حثلين إلى أن يام تعد أسرة واحد متماسكة، ولكنها اليوم أكثر قوة وتماسكا في ظل وطن مهيب أرساه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ورعاه أبناؤه من بعده، مبينا أن يام أسرة واحدة ضمن كيان عظيم ورجال شداد تحت راية ملك الحزم والعزم سلمان بن عبد العزيز وجنود لرؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

بدوره، ثمن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم وقفة أبناء قبيلة يام مع قضيته، لافتا إلى أن ذلك ليس بمستغرب عليهم ومقدماً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الرعاية التي أحاطوه بها هو وعائلته وقبيلة آل مرة جراء ما وقع عليهم من ظلم .

وشارك الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في حفل التضامن الذي أقامه الشيخ بن حثلين للشيخ طالب بن لاهوم، وألقى كلمة نوه فيها بهذا التضامن الغير مستغرب، مؤكدا أنه «لا يليق أن يضام قطري عزيز دون أن نكون له سندا وإخوة إلى جواره».

وأوضح الشيخ بن سحيم أنه قدم من باريس إلى نطاع للمشاركة في التضامن إلى جانب الشيخ طالب بن لاهوم آل شريم إزاء ما تعرض له وأفراد عائلته من تعسف من قبل نظام الدوحة.

وقال «ما يهمنا هو حماية قكر وأهلها من كل سياسة تضرها، وتشوه تاريخها، ولقد فرحت بهذا الملتقى لأن الحقوق تموت إن تم السكوت عنها»

وتطرق الشيخ سلطان بن سحيم إلى معاناته الشخصية من قبل النظام القطري، لافتا إلى ظروف وفاة والده الذي قال أنه رحل غدرا وغيلة من قبل ذلك النظام لأنه كان رجلا حرا وقويا ولم يكن يقبل أن تكون قطر مطيلة للأعداء وتعمل ضد أهلها وجيرانها.

وفي سبيل فضح أجندة النظام القطري الحالي، أوضح بن حسيم أنه عاهد نفسه منذ أن اشتد عوده أن يعمل على أن تكون قطر جزء من محيطها وصورة فعلية لتاريخها الجميل، مجددا الدعوة إلى كل الغيورين بأن يقفوا معا لإنقاذ قطر قبل فوات الأوان، مؤكدا التزامه بموقفه الذي أعلنه قبل أيام وماض فيه إلى أن يحقق الله المراد.

وقال بن سحيم مخاطبا أبناء قبيلة يام المتضامنين مع ابن شريم «أقف أمامكم اليوم متضامنا مع الشيخ طالبن بن شريم ومع كل قطري فقد جنسيته ظلما أو حرم من حقوقه الأخرى، أو تعرض للاعتقال أو الإقامة الجبرية وأن نطالب بحقوقهم، وندعو العالم للتعرف على الانتهاكات المتوالية على القطريين غير القادرين على دخول بلدهم، والخائفين بداخلها، مع أنني واحد منهم فقد غادرت بلدي مرغما ولا أستطيع دخولها آمنا لكن الحال اليوم هو سحابة متبخرة ولنا الصولة والجولة بحول الله وقوته».

وثمن الشيخ سلطان بن حسيم عاليا، المواقف التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وإلى جانبهم قادة الدول الشقيقة، اضطروا إليه خشية على قطر وأهلها، ومنعا أن تكون حاضنة الإرهاب ومنطلق شروره، لافتا إلى أن أقل ما يمكن عمله من قبل القطريين «هو التحرك الجاد لنكون رجال صدق على قدر المسؤولية لننافح عن بلدنا ونمنع العبث فيه.

وتعهد بن سحيم للشيخ طالب بن لاهوم، بالعودة جميعا إلى قطر. وقال «قطر دارنا سنعود إليها ويدي في يد الشيخ طالب وجميع أبناء قطر وقد عادت واحة آمنة في محيطها وبيئتها»، مضيفا «قال الشيخ طالب أن جنسيته ستعود غصبا، وأقول صدقت، والله ستعود».

واستعرض محمد العرق الغفراني المري وهو ممن تم تهجير والده في تسعينيات القرن الماضي ضمن 6 آلاف قطري تم سحب جنسياتهم ظلما، راويا معاناة والده الذي خدم في السلك العسكري لفترة طويلة وتم اتهامه ظلما وبهتانا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، وما تلى ذلك من إجراءات تعسفية تجاهه وأفراد أسرته وصلت إلى حد تعذيبه جسديا ونفسيا، مطالبا بإعادة حقوقهم المادية والمعنوية وملاحقة نظام الحمدين الذين اتهمه بالتسبب في مقتل والده.

وفاجأ الشاعر الكبير محمد بن فطيس المري الحضور في ختام الاحتفال وقال في مقدمة قصيدته قبل إلقائها: “يا جماعتي وربعي وقفتم معي في محافل كثيره من أهمها شاعر المليون، وها أنا بينكم الليلة ولن أترككم”.. ثم ألقى قصيدة نالت استحسان جميع الحضور.