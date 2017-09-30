ارتفاعات متوقعة للأسهم السعودية بدعم تحسن أسعار النفط

تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع بنحو 43 نقطة بنسبة 0.59 في المائة ليغلق عند 7283 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن مستوى الدعم الذي أشير إليه في التقرير الأسبوعي السابق.

محافظة السوق على مستويات 7280 نقطة يعزز من ثقة المتعاملين من السوق، ما قد يدفعها للوصول إلى مستويات أعلى، وحاليا السوق تسعى إلى تخطي 7428 نقطة التي تراجعت منها خلال الأسابيع الماضية، حسبما نقلت “الاقتصادية”.

وسيكون الارتفاع مدفوعا بتحسن أسعار النفط التي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها عقب انتهاء موجة التراجع الحالية، حيث استمرار تراجع الدولار واتفاقية خفض الإنتاج يدعم تحسن الأسعار على المدى الطويل.

وذلك إضافة إلى ترقب لانضمام السوق المحلية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، ما يفتح السوق إلى قاعدة مستثمرين جدد سيسهم في تدفق السيولة الشرائية خاصة من المستثمرين غير النشطين عبر صناديق المؤشرات المتداولة. ومستويات الدعم لا تزال عند 7280 نقطة بينما المقاومة عند 7300 نقطة.