 ولي العهد يوجه بعلاج رحيمي بأحد المستشفيات المتخصصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يوجه بعلاج رحيمي بأحد المستشفيات المتخصصة

ولي العهد يوجه بعلاج رحيمي بأحد المستشفيات المتخصصة
المناطق - الرياض

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بنقل الناقد الرياضي الدكتور مدني رحيمي إلى أحد المستشفيات المتخصصة بجدة وعلاجه عقب تعرضه لجلطة صباح أمس الأول.

يأتي ذلك تجسيدا لاهتمام ولي العهد بالرياضيين ورعايته الدائمة لهم والوقوف معهم وتلمس حاجاتهم.

وتفاعلا مع بادرة ولي العهد، قدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ شكره لولي العهد.

وقال عبر حسابه في «تويتر»: «بكثير من التقدير والامتنان أشكر سيدي سمو ولي العهد لتوجيهه يحفظه الله بنقل وعلاج د. مدني رحيمي. شكرا لهذا الاهتمام بالرياضة والرياضيين».

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