الجيش اليمني يسيطر على معسكر مهم للحوثيين شمال الجوف

حقق الجيش الوطني اليمني تقدماً ميدانياً شمال محافظة الجوف وسيطر على أحد المعسكرات الهامة للميليشيات الحوثية.

ونفذ “اللواء الأول حرس حدود” الجمعة “عملية نوعية ومباغتة” تمكن خلالها من السيطرة على معسكر الغريمين شمال مديرية خب والشعف، حسب ما نلقه موقع “سبتمبر.نت” عن مصدر عسكري.

وأكد المصدر أن العملية الهجومية المباغتة رافقها قصف لمقاتلات التحالف العربي، مشيراً إلى أن معسكر الغريمين يعد أحد أكبر المعسكرات شمال خب والشعف كبرى مديريات الجوف.

وبحسب المصدر، فإن السيطرة على معسكر الغريمين تجعل مديرية اليتمة تحت مرمى الجيش الوطني اليمني، إضافة إلى معسكر أجاشر العطفين أحد المعسكرات التابعة للمليشيا بخب والشعف.