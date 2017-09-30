 مطالبات بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل أوقات الصلاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مطالبات بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل أوقات الصلاة

مطالبات بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل أوقات الصلاة
المناطق_الرياض

دعا الشيخ سليمان الطريفي الجهات المسؤولة بضرورة إصدار قرار حاسم وحازم بالسماح للصيدليات ومحطات الوقود بالعمل وعدم إغلاقها أوقات أداء الصلاة مع التأكيد على أهمية أداء الصلاة جماعة.

مؤكدا بأن المجتمع سيدرك بعد هذا القرار والاعتياد عليه أن الضرورة الإنسانية أهم في دين الله من الظن مشيرا بأنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة .

قرار السماح بفتح المحلات أثناء أداء الصلاة يشهد جدلا كبيرا داخل أوساط المجتمع بين مؤيد ومعارض.

وعزا العديد من مؤيدي القرار بأن المسافرين هم في أمس الحاجة لهذا الأمر لاسيما وفترات الانتظار في استراحات ومحطات الطرق الطويلة تستغرق منهم وقتا طويلا قد يشكل ضررا على بعضهم.

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