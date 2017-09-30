تحذيرات من تايوان: «آيفون 8 بلس» يتصدع في الوسط عند شحنه

أصدرت مؤسسات إعلامية عدة في تايوان تحذيرات خلال الأيام الماضية بشأن أجهزة آي فون 8 بلس الجديدة، التي لم يمض شهر واحد على بدء أبل بطرحها في الأسواق، وسط مطالبات بسحب هذه الهواتف كما حدث مع نظيرتها سامسونغ بجهاز نوت7.

وبحسب إفادات عدد من مالكي أجهزة آبل الجديدة، فإن هذه الهواتف تتصدع في الوسط، وينفتح الجهاز أثناء إعادة شحن البطارية.

وبحسب التقارير الصادرة من الإعلام التايواني، فإن الجهاز المذكور هو هاتف آي فون8 بلس بسعة 64 غيغابايت.

وبحسب أحد هذه التقارير، فإن هذه الحادثة ظهرت بعد مرور 5 أيام على شراء الجهاز عبر أحد متاجر آبل الرسمية، فيما كان يتم شحن الجهاز عبر وصلات أبل الأصلية التي جاءت داخل علبة الجهاز، قبل أن تنتفخ الشاشة وترتفع عن باقي الجهاز.

ويتابع التقرير التايواني، أن متجر أبل سحب الجهاز من المالك الأصلي وتم إعادته إلى شركة أبل الرئيسية لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة الأسباب الكامنة وراء ما حصل.

ويرى موقع “ذي ناكست ويب” أن اللوم يقع على بطارية الجهاز، مستنداً إلى معلومات غير مؤكدة عن استخدام أبل لبطاريات في جهاز آي فون8 بلس مطابقة لأجهزة سامسونغ نوت7 بحسب موقع 24 الاماراتي.

وكانت شركة سامسونغ سحبت جميع أجهزة نوت7 من السوق في سبتمبر العام الماضي، بعد تلقي عدد من الشكاوى عن ارتفاع درجة حرارة الهواتف أو اشتعال النار فيها أثناء عملية شحن البطارية.