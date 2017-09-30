 القبض على لص استغل العباءة النسائية في السطو على محل تجاري بمكة.. والكشف عن جنسيته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القبض على لص استغل العباءة النسائية في السطو على محل تجاري بمكة.. والكشف عن جنسيته

القبض على لص استغل العباءة النسائية في السطو على محل تجاري بمكة.. والكشف عن جنسيته
المناطق_مكة

تمكنت الدوريات الامنية السرية في العاصمة المقدسة من القبض على الشخص المتنكر بالملابس النسائية الذي يقوم بسرقة الصيدليات والمحلات التجارية تحت تهديد السلاح بشمال مكة المكرمة.

وقالت المصادر إن الجهات الأمنية تلقت بلاغا قبل عدة أشهر عن دخول شخص مرتدياً عباءة نسائية يقوم بالدخول للصيدليات والمحلات التجارية في أوقات مختلفة ويشهر السلاح على العاملين ويقوم بسرقة المبالغ المالية والهروب من الموقع. وكشفت المصادر أن اللص مواطن عشريني اعترف بجميع جرائم السطو المتنكرة بالزي النسائي.

وتم تسليمه لقسم شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة.

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