الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الباحة والطائف وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف ، جازان ، عسير ، الباحة في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج