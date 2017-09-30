 الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الباحة والطائف وجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 10 محرّم 1439 هجريا, الموافق 30 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الباحة والطائف وجازان

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الباحة والطائف وجازان
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الطائف ، جازان ، عسير ، الباحة في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق ( مكة المكرمة ،المدينة المنورة ، حائل ، الجوف ، تبوك ، الحدود الشمالية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 16- 38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج 

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